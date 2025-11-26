Lotto, a Pozzuoli vinti oltre 20mila euro

POZZUOLI – Campania in festa con il Lotto. Nel concorso di martedì 25 novembre 2025, come riporta Agipronews, i premi più ricchi hanno portato nella regione 74.075 euro, così distribuiti: 25.950 euro – colpo più alto di giornata – in via Luigi Fuccia a Marcianise, in provincia di Caserta, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, 14mila euro in via Posidonia a Salerno, con tre ambi e un terno, 12.500 euro in via Marina Grande a Napoli, grazie a un ambo, 11.875 euro e 9.750 euro rispettivamente in via Campana e in via Raimondo Annecchino a Pozzuoli, in provincia di Napoli, entrambi con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di 1,17 miliardi di euro da inizio 2025.