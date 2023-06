POZZUOLI/ «Io, rassicurato dal segretario del sindaco Manzoni ma dopo un mese non hanno fatto niente»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Cara Cronaca Flegrea, ti scrivo per raccontarti questa situazione. Il 12.05.23, ebbi un colloquio telefonico con il segretario del sindaco di Pozzuoli dove, rappresentavo a nome di tante famiglie con bambini la richiesta di nuove giostre nell’area verde di Lucrino. Venni invitato a trasmettere un e-mail per rappresentare la richiesta ufficialmente. Nella convinzione tel. mi rassicurava che già era in programma il ripristino dell’area. Facevo osservare che, in altre zone di Pozzuoli sono state create nuove aree e in altre già esistenti più volte sostituite o riparate. Oggi 15.06.23 in foto sempre la solita amica che dona un sorriso ai bambini. L’unica giostra, fatiscente, che c’è. Ringrazio anticipatamente per l’interessamento». (Leonardo B.)