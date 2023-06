Salvò la vita a un uomo: lettera di encomio del sindaco per un vigile del fuoco di Pozzuoli

POZZUOLI – Lettera di Encomio dal sindaco di Pozzuoli per Raffaele Aragri, il vigile del fuoco che lo scorso 3 marzo salvò la vita a un 55enne che fu colpito da un infarto mentre si trovava nei pressi della stazione della metropolitana di Quarto, a cui praticò un massaggio cardiaco che risultò provvidenziale. Aragri nelle settimane scorse aveva ricevuto anche un attestato di benemerenza dal Ministero dell’Interno per essersi distinto nella sua azione.

IL RINGRAZIAMENTO – «Sento il dovere di manifestare il plauso dell’amministrazione e della cittadinanza che rappresento per l’impegno da Voi profuso a tutela del territorio e della collettività tutta. Esprimo, in particolare, la mia più profonda gratitudine al Vigile del Fuoco del Distaccamento di Pozzuoli, Sig. Raffaele Aragri, il quale venerdì 3 marzo ha soccorso e salvato la vita a un uomo» ha scritto il sindaco Gigi Manzoni nella lettera di encomio inviata al Comando Provinciale e al Distaccamento di Pozzuoli dei Vigili del Fuoco che ha esaltato «la tempestività, la professionalità e l’efficienza operativa» con le quali Aragri è riuscito a salvare una vita umana. Infine il sindaco ha colto l’occasione per ringraziare l’intero corpo per «abnegazione, serietà e determinazione» dimostrate sul territorio.