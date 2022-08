POZZUOLI – Tantissime le utenze impraticabili nell’area nord di Pozzuoli. Dalle 13.30 di ieri, nella zona Metropolitana e aree limitrofe, manca la connessione internet. E non si tratta solo di privati, sono tanti gli esercizi commerciali che denunciano un mancato funzionamento della rete Internet legata alle linee Tim, con evidenti danni sulle vendite e sui servizi. La compagnia telefonica, intanto, fa sapere che il 13 agosto sarà ripristinato tutto. Bloccata anche la biglietteria di Trenitalia. «È assurdo tutto ciò, ci sono innumerevoli disservizi per privati e commercianti», è il grido d’allarme lanciato da Pozzuoli. Sono davvero tante le testimonianze di rabbia e frustrazione per un servizio telefonico e di collegamento a Internet assente da ieri.