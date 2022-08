POZZUOLI – Sono stati messi in agenda per i prossimi giorni gli interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione realizzati dall’ASL Napoli 2 nord su tutto il territorio comunale. La derattizzazione e la disinfestazione larvicida avranno luogo nelle giornate del 12, 13 e 14 agosto a partire dalle 8:30 del mattino. La disinfestazione adulticida e disinfezione si terrà il 29 – 30 – 31 agosto a partire dalle ore 23:30. Durante gli interventi di disinfestazione adulticida e disinfezione si raccomanda possibilmente di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; mettere al riparo animali domestici e da compagnia; chiudere finestre e balconi, in modo da prevenire contatti accidentali con la soluzione insetticida nebulizzata durante l’esecuzione dell’intervento.