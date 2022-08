QUARTO – Riapre da oggi provvisoriamente, dopo circa tre anni, il tratto di strada di via Seitolla, compreso tra l’incrocio di via Casalanno fino a quello con via Campana. Resta il divieto di transito per gli autobus e per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Lo dispone un’ordinanza del comando della polizia locale, secondo cui via Seitolla è una strada di vitale importanza per Quarto, un’arteria fondamentale per lo snellimento del traffico cittadino. Con un’ordinanza, risalente a dicembre 2019, era stata disposta la chiusura totale di questo tratto di via Seitolla, con l’accesso consentito ai soli residenti e ai mezzi di soccorso.