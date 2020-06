POZZUOLI – «Iniziano gli interventi di riqualificazione di via Solfatara e piazza Severini, due opere attese da tempo per due luoghi importanti della città». Ad annunciarlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che rende noto l’avvio dei lavori per l’arteria che congiunge l’Anfiteatro Flavio con l’Accademia Aeronautica e per una delle piazze simbolo di Monterusciello, che sarà “una piazza aperta, luogo di aggregazione e di svago”. Via Solfatara sarà completamente ripavimentata e saranno rifatti i marciapiedi ed eliminate alcune criticità che riguardano la sede stradale. l’intervento sarà eseguito in due step successivi: prima il tratto che va dall’Anfiteatro all’altezza dell’ingresso della Solfatara e poi da qui all’incrocio con via Antiniana. Troverà una radicale risistemazione anche l’area belvedere che si trova di fronte all’imbocco della variante, che sarà attrezzata a verde e con delle panchine.

I LAVORI – In via Solfatara i lavori inizieranno lunedì, mentre oggi è stato già aperto il cantiere in piazza Severini che sarà riqualificata in ogni suo aspetto, con la realizzazione di una nuova pavimentazione. Saranno rifatte le gradinate e tutte le aiuole e saranno ripristinati i locali porticati esistenti. Sarà una piazza aperta, più accessibile, con l’eliminazione dei muretti e di tutti gli ostacoli visivi, perfettamente integrata nel quartiere. «Sono opere di rilievo per la città, che l’amministrazione ha voluto fortemente e per le quali c’è stato un lavoro approfondito dei nostri tecnici, in particolare per via Solfatara, dove ci sono una serie di note criticità che contiamo di risolvere definitivamente», ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Aulitto. «Per piazza Severini si tratta anche di un intervento che tende a migliorare l’aspetto sociale, così come altre opere che sono in cantiere per questa zona di Pozzuoli»