POZZUOLI – Sono partiti i preparativi per la festa scudetto del Napoli che se venerdì batterà il Cagliari al Maradona, sarà campione d’Italia. Nella giornata di martedì Monterusciello si è colorato d’azzurro con striscioni e addobbi installati in via Verga da un gruppo di residenti-tifosi. Stesse scene in altre zone della città, dove è iniziata la corsa contro il tempo per colorare d’azzurro strade, piazze e quartieri.