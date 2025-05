POZZUOLI/ Partita scudetto, maxi-schermo anche a Monterusciello

POZZUOLI – Sarà allestito in Piazza De Curtis a Monterusciello uno dei maxi-schermi davanti al quale si raduneranno centinaia di tifosi per assistere alla partita scudetto tra Napoli – Cagliari in programma per venerdì 23 maggio. L’evento è stato organizzato da Ciro Botta, tifoso di Animo Azzurro e da Alberto Spina di Seratissime eventi con il patrocinio del comune di Pozzuoli. La serata avrà inizio alle ore 19 con collegamenti e interventi dal palco che procederanno l’inizio della partita in programma per le ore 20.45. Piazza De Curtis due anni è stata teatro della festa per il terzo scudetto del Napoli.