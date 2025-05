POZZUOLI/ Le donne della CPO salutano Fabiana Riccobene «Per noi un punto di riferimento prezioso»

POZZUOLI – «La Commissione Pari Opportunità di Pozzuoli desidera rivolgere un sentito ringraziamento all’assessora uscente Fabiana Riccobene per l’impegno, la sensibilità e l’ascolto costante che ha sempre riservato alla nostra Commissione. La sua attenzione alle tematiche di uguaglianza e inclusione è stata per noi un punto di riferimento prezioso. – fa sapere con una nota la CPO presieduta da Carla Caiazzo – Con altrettanto entusiasmo, diamo il benvenuto alla nuova assessora Mariasole La Rana, con l’augurio di proseguire nel solco della collaborazione e della continuità, certe che il dialogo e il lavoro condiviso continueranno a rafforzare il nostro impegno comune per una Pozzuoli sempre più equa e inclusiva.»