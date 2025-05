Rapinatore a 15 anni: armato di pistola porta via scooter

FUORIGROTTA – Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 15enne napoletano per rapina aggravata, ricettazione, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Alessandro D’Alessandro per la segnalazione di una rapina perpetrata ad opera di due soggetti armati pistola. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno intercettato i due rapinatori rispettivamente a bordo di due scooter che, dopo aver tentato una spericolata fuga, hanno perso il controllo dei veicoli cadendo rovinosamente a terra. Gli operatori, con non poche difficoltà, hanno raggiunto uno di essi, identificato poi per il 15enne che è stato bloccato e disarmato; il suo complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il motoveicolo utilizzato per compiere la rapina era provento di furto. Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.