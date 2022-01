POZZUOLI – Vandali in azione al parco urbano attrezzato di via Vecchia delle Vigne. Le giostrine sono state completamente distrutte, come si evince dalle foto. Una situazione che si ripete, dopo quanto accaduto in altri parking della città: da via Modigliani a via Napoli, sono tante le giostre danneggiate e successivamente rimosse dal comune di Pozzuoli. Su tutte, la giostra per disabili vandalizzata sul lungomare Sandro Pertini di cui si sono perse le tracce dopo che gli operai comunali l’avevano rimossa per sottrarla agli incivili.

