BACOLI – Dalla pagina Facebook satirica Political Shitposting vi proponiamo una prima proiezione del sondaggio sul candidato al Presidente della Repubblica. In lizza esponenti e non della politica locale. Per votare basta andare sulla pagina Facebook e scegliere il candidato secondo le modalità indicate.

EXIT POLL – “Se soltanto ieri sera Silvio Berlusconi ha rinunciato alla candidatura al Quirinale, la corsa al Quirinale – Bacoli Edition non ammette ritiri e rinunce, anche perché le candidature le abbiamo scelte noi e sarebbe difficile ritirarsi. Fin da subito abbiamo visto uno scontro agguerrito tra quelli che sono i due poli che dividono il paese, a dimostrazione di come i Tornei di Political Shitposting siano più attendibili dei sondaggi reali, forse. Infatti, come confermano gli ultimi Exit Poll delle 11, se da un lato abbiamo il compatto fronte FreeBacolese, pronto a sostenere ciecamente la candidata al Quirinale Teresa Scotto, dall’altro il fronte dell’opposizione spinge il candidato Isaia Della Ragione ad uno scontro che promette di non far mancare ulteriori colpi di scena. Nota di merito alla famiglia Basciano pronta a sostenere l’amabile Assessore: buon appetito e godetevi le polpette! Più indietro invece gli altri candidati Picone, Schiano e Scotto Di Luzio. Ricordiamo che le votazioni termineranno alle 17, staremo a vedere chi la spunterà tra la consigliera Scotto e l’Imprenditore Della Ragione, con la sicurezza che il risultato non sarà scontato!”