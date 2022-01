POZZUOLI – Un morto e 439 nuovi casi a Pozzuoli. Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi in merito ai contagi degli ultimi due giorni in città. Da registrare anche 140 persone guarite, che portano a 4.804 il numero degli attuali positivi in città. Sale ancora il numero dei decessi: sono 116 dall’inizio della pandemia.