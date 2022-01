SCAMPIA – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Rione Terra che, in formazione decimata a causa del covid, ha sfiorato la vittoria in casa dell’Oratorio Don Guanella. Uno a uno è il risultato finale a termine di una gara gagliarda che ha visto i flegrei protagonisti sul campo di una diretta concorrente ai play off. Entrambe, infatti, restano appaiate al quarto posto in classifica.

LA GARA – Gli ospiti erano passati in vantaggio al 28′ minuto con il baby Ciotola. Per la cronaca nel primo tempo c’è da segnalare una super parata di piede di Navarra su Pellecchia e due potenziali azioni da gol per il Don Guanella. Nella ripresa, al 12′ minuto, un tiro dai venti metri di Cirino ha lambito il palo e poco dopo un salvataggio sulla linea da parte di Regio ha tenuto il risultato bloccato. Partita maschia che sembrava avviarsi allo 0-1 per gli ospiti quando al 90′ è arrivato il pareggio del Don Guanella.