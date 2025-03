POZZUOLI/ Incidente in via Campana: cinque feriti, bambina di tre mesi portata in ospedale – LE FOTO

POZZUOLI – Una coppia di coniugi, due giovani e una bambina di tre mesi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di oggi in via Campana, a Pozzuoli. Tutti sono stati trasferiti in “codice giallo” presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, mentre la piccola al “Santobono” di Napoli. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e una vettura che – per motivi ancora in fase di accertamento – si sono scontrati nei pressi del megastore “Toys”. Ad avere la peggio sono stati i due giovani che viaggiano in sella al mezzo a due ruote. Leggermente ferita la bambina che viaggiava in auto con i genitori, anche loro costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118. L’incidente ha provocato rallentamenti lungo l’asse viario che collega i comuni di Pozzuoli e Quarto.

