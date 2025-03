All’Accademia Aeronautica di Pozzuoli hanno giurato i sottotenenti del corso Centauro VI

POZZUOLI – Venerdì 14 marzo, presso il Parlatorio Allievi dell’Accademia Aeronautica a Pozzuoli, si è svolta la cerimonia di giuramento individuale di 76 Sottotenenti del Corso Centauro VI e di un Sottotenente del Corso Borea VI. I giovani Ufficiali – 36 Piloti, 11 del Ruolo delle Armi, 15 del Corpo del Genio Aeronautico, 7 del Corpo di Commissariato Aeronautico e 8 del Corpo Sanitario Aeronautico – hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aere Luigi Casali e del Comandante dei Corsi, Colonnello Simone Agostino Rocca. A dare ancora più lustro alla solenne cerimonia, la presenza del Presidente nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Giulio Mainini, nonchè Padrino del Corso Centauro III e del Tenente Colonnello Giangabriele Lo Pilato, Padrino del Corso Centauro V, a testimonianza del forte legame che unisce le diverse generazioni dei Corsi Centauro.

IL GIURAMENTO – All’evento, che costituisce uno dei momenti solenni del percorso formativo accademico, hanno preso parte anche una rappresentanza del quadro permanente, nonché i familiari dei futuri Comandanti della Forza Armata, intervenuti da ogni parte d’Italia per condividere una tappa significativa della loro vita. Nel suo intervento il Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, Comandante dell’Accademia Aeronautica, dopo aver portato i saluti del Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, Gen. S.A. Silvano Frigerio e del Comandante della Squadra Aerea, Gen. S.A. Alberto Biavati, nonché Padrino del Corso Centauro IV, ha evidenziato il significato del giuramento individuale: “…Cari giovani Sottotenenti oggi davanti alla Bandiera d’Istituto rinnovate quell’impegno preso durante il giuramento collettivo, a valle del passaggio di stato a giovani Ufficiali della Forza Armata. Siete maturati dal punto di vista sia professionale che umano e ciò vi consentirà di gestire le responsabilità che derivano dal passaggio di stato”. Al termine del suo discorso, rivolgendosi ai genitori “… Siate consapevoli delle capacità e delle potenzialità di questi ragazzi, siate orgogliosi di ciò che hanno fatto in questi tre anni in Accademia, siate orgogliosi della loro scelta, di essersi messo in gioco, di aver deciso di servire la Patria facendo il mestiere più bello del mondo!”

IL RICORDO – Prima del termine della cerimonia, il Generale Mainini ha salutato i giovani “Centauri”, ricordando con emozione il suo giuramento: “…Avete davanti a voi un percorso meraviglioso, ma nei momenti di scoramento vi esorto a pensare alla formula che avete da poco pronunciato e sicuramente supererete qualsiasi difficoltà. Con l’occasione invito tutto il Corso Centauro VI a partecipare al Centenario dei Corsi Centauro che avrà luogo nel mese di ottobre 2025, un evento importante per ricordare la nascita di uno dei tre corsi fondatori dell’Accademia Aeronautica!”. Il giuramento individuale rappresenta uno dei passaggi chiave per la carriera di un Ufficiale, una cerimonia cardine all’interno dell’Accademia che sigla il legame con la Forza Armata. Un momento di grande rilevanza, che simboleggia l’assunzione di responsabilità e l’impegno a servire il Paese con onore e lealtà.

