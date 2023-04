POZZUOLI/ Incendio nella notte, dati alle fiamme due scooter e un’auto

POZZUOLI – Un incendio questa notte ha distrutto due scooter e una Fiat Panda che si trovavano in un parcheggio in via Vecchia San Gennaro. Il rogo è di chiara matrice dolosa, sul posto infatti è stata trovata una tanica di benzina. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

LE INDAGINI – Sull’episodio indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli. In queste ore si cerca di capire il movente, i motivi che hanno spinto una o più persone a cospargere di liquido infiammabile i tre mezzi per poi appiccare il fuoco. Gli intestatari dell’auto e dei due scooter sarebbero tutti incensurati e non avrebbero legami con la criminalità organizzata.