Le elezioni si tingono di ‘azzurro’ a Quarto: Salvatore Bagni si candida al fianco di Massimo Giarrusso

QUARTO – Le elezioni comunali di Quarto si tingono di ‘azzurro’. Salvatore Bagni, uno dei campioni del primo scudetto del Napoli, è candidato come capolista della civica “Quarto Rinasce” a sostegno del candidato sindaco Massimo Carandente Giarrusso. Centrocampista di tecnica e grinta con quarantuno presenze nella nazionale maggiore italiana di Enzo Bearzot, Bagni oggi ha deciso di impegnarsi in politica. «Sono 20-25 anni che frequento Quarto perché ho un amico che ha un bar in via Campana, si chiama Antonio Brescia. L’anno scorso poi ho conosciuto Domenico Brescia (consigliere comunale di Napoli e candidato alla Camera alle ultime politiche ndr) e insieme mi hanno chiesto se volevo far parte della lista “Quarto Rinasce”. Ho un buon rapporto con loro, sono delle brave persone ed io ho accettato perché per me è un piacere ed un onore essere con loro. E’ stato inaspettato a dir la verità, però fa piacere. Dal punto di vista umano so di essere capitato con persone molto perbene», racconta il 66enne di Correggio (Reggio Emilia).

LA CANDIDATURA – Bagni ha sposato il progetto politico dell’ex sindaco Giarrusso. «Voglio mettere la mia esperienza sportiva a disposizione di Quarto. Conosco molto bene la città, la frequento da minimo 20-25 anni tutte le settimane. Conobbi il nostro candidato sindaco tanti anni fa. Andai a Quarto che ero dirigente del Bologna, incontrai Carannante che faceva scuola calcio e in quell’occasione giocai con Giarrusso una partita di calcio amichevole. Sono una persona concreta, pratica, non sono uno che dice una cosa e poi ne fa un’altra e a Napoli e dintorni mi conoscono. Non ci è voluto niente per convincermi, io vado molto a sensazioni. Ho sempre evitato le persone che non mi trasmettono fiducia, ho avuto fiducia in loro e ci ho messo un attimo per decidere anche se è una cosa totalmente nuova per me», aggiunge Bagni che, in caso di elezione al Consiglio Comunale, annuncia di volersi impegnare soprattutto per il sociale e per i giovani.