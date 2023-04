CALCIO/ La Puteolana strappa il pareggio sul difficile campo del Barletta

POZZUOLI – La Puteolana 1902 resiste al Barletta allo stadio Puttilli e porta a casa un punto. Risultato di 0-0 contro i biancorossi, lanciati in zona play off. Nel primo tempo la Puteolana ci prova con D’Ancora, il tiro finisce la propria corsa fuori. Dall’altra parte doppia chance, sia Lattanzio che Loiodice non riescono a fermare un ottimo Lamberti. Al 39′ Maccioni in area di rigore lascia partire un tiro che va alto. Nella ripresa palla gol per i granata, Cappa dall’interno dell’area spara alto. Pochi minuti dopo colpo di testa di Maccioni bloccato da Lamberti. Il portiere è decisivo nella ripresa con un miracolo su Lattanzio e pochi minuti dopo su Lattanzio. Ci pensa poi Mignogna a salvare sulla linea una conclusione a rete dei padroni di casa. Nel finale contropiede granata, ma Letizia non riesce a superare Piersanti. Conclude così la gara sul risultato di 0-0.

TABELLINO – Barletta (4-2-3-1): Piersanti; Padalino (46′ st. Mercorella), Pollidori (20′ st. Telera) Petta, Marangi; Vicedomini (27′ st. Di Piazza) Maccioni; Lavopa (8′ st. Feola) Lattanzio, Loiodice; Scaringella (39′ st. Milella). A disp. Lovecchio, Visani, Ponzio, Cafagna. All. Farina

Puteolana (4-3-1-2): Lamberti; D’Ascia, Avella (8′ st. Mignogna), Amelio, Raucci; Caliendo, D’Ancora, Catinali (20′ st. Gatto) Rimoli (10′ st. Letizia); Trezza (28′ st. Guarracino), Cappa (20′ st. Grieco). A disp. Sodati, Cacciuottolo, Colaci, Rabbeni. All. Marra

Note: ammoniti: Lamberti (P) e Mignogna, Telera e Petta (B); calci d’angolo: 13-2; recuperi: pt. 1′, st. 8′