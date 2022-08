POZZUOLI – Incendio ad Arco Felice, due auto in fiamme. Il rogo è divampato in via Campi Flegrei per cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un’autocombustione: una vettura è andata a fuoco in pochi secondi. Le lingue di fuoco avrebbero poi coinvolto una macchina vicina. Forte la paura tra gli automobilisti che temono che le fiamme possano propagarsi. Sul posto si attende l’arrivo dei vigili del fuoco.