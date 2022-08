POZZUOLI – I fuochi d’artificio esplosi questa sera in occasione della festa di Santa Chiara hanno causato un incendio a Monterusciello. Le fiamme si sono propagate in pochi minuti in via Rocco Galdieri, ‘complici’ il vento e la vegetazione incolta. Panico tra i residenti del lotto 15 che per alcuni istanti hanno pensato anche di dover lasciare le proprie abitazioni. Sul posto a domare le le fiamme i vigili del fuoco. «C’è stato un momento dove ci hanno consigliato di scendere giù poiché il vento cambiava direzione. Ora le abitazioni sono fuori pericolo, ma questa non è la prima volta che capita in questa zona. È tutto figlio di un abbandono comunale. Non c’è manutenzione nel nostro lotto», racconta un cittadino. Quanto accaduto pochi minuti fa a Monterusciello si è verificato due sere fa a Bacoli: durante i festeggiamenti in onore della Santa Patrona i fuochi d’artificio hanno causato un incendio che ha coinvolto un terreno che rientra nel Centro Ittico Campano.

