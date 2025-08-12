POZZUOLI/ Incendi a Cigliano: è caccia ai piromani

POZZUOLI – Sono tutti di origine dolosa i tre incendi appiccati ieri sera sulla collina di Cigliano. È quanto sostengono alcuni residenti l, che avrebbero visto nascere i tre focolai contemporaneamente in tre aree diverse della zona. I sospetti sono caduti su alcuni componenti di un nucleo familiare che vivono proprio a Cigliano. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli.