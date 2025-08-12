Vesuvio, si lotta ancora contro le fiamme: in azione Esercito e Protezione civile

VESUVIO – Questa immagine è la perfetta sintesi della collaborazione tra istituzioni per fronteggiare gli incendi che stanno colpendo il Vesuvio: da terra, l’Esercito Italiano – Brigata Garibaldi interviene con mezzi speciali per aprire piste tagliafuoco, creando barriere fondamentali per contenere le fiamme. Dal cielo, i Canadair della flotta nazionale e gli elicotteri della Regione Campania effettuano lanci continui di estinguente per domare i fronti più critici. Il coordinamento delle operazioni è affidato alla Protezione Civile della Regione Campania, che guida ogni intervento.