POZZUOLI – A partire da martedì 3 novembre entreranno in funzione i nuovi varchi di accesso nella zona a traffico limitato del lungomare (settore marrone), ovvero quello che riguarda corso Umberto e le traverse interne fino a via Tranvai. Tre le novità che saranno introdotte dal nuovo sistema di rilevamento: la principale è che tutte le rotatorie rientreranno nella ZTL, quindi per i non residenti non sarà più possibile impegnare una rotatoria (per invertire per esempio il senso di marcia) senza commettere un’infrazione; la seconda novità riguarda le postazioni, che diventeranno dieci rispetto alle otto di prima, con l’aggiunta degli impianti posti agli ingressi di via Savino Vitagliano e di viale Compagnone.

IL VARCO – La terza è che quello di via Tranvai diventa un varco speciale (con il posizionamento anche qui di una telecamera), che potrà essere oltrepassato tanto dai residenti della ZTL2 quanto da quelli della ZTL1 del centro storico. Per il resto è tutto confermato, compreso gli orari del divieto di accesso nella zona a traffico limitato, che sono dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle 18:00 alle 4:00 del giorno successivo, e il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali, dalle ore 11:00 alle 4:00 del giorno successivo.