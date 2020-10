POZZUOLI – Resterà chiuso dalle 9 alle 13.30 di lunedì 2 novembre il tunnel che collega Arco Felice con Lucrino. Il divieto di transito è stato istituito per entrambi i sensi di marcia, per consentire verifiche finalizzate all’adeguamento emessa in sicurezza antincendio della galleria. Gli interventi arrivano in seguito a un sopralluogo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli che hanno rilevato difformità ai criteri generali di prevenzione incendi. In virtù delle criticità emerse che il comune di Pozzuoli ha disposto l’avvio di una serie di attività volte all’adeguamento della galleria urbana.