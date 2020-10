RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Egregia redazione, devo segnalare quanto ho visto oggi pomeriggio al supermercato Md in località La Schiana. Una situazione che in tempi di Covid trovo assurda. In particolare due dipendenti che giravano per gli scaffali e ai banchi senza mascherine, come se nulla fosse. In particolare uno non la indossava proprio, era al reparto salumeria, forse perchè aveva finito il proprio turno ma continuava ad andare in giro. Un altro giovane biondino invece la teneva abbassata. Questo per tutto il tempo in cui sono stata. Ho anche fatto delle foto per provare quanto vi sto dicendo, fermo restando che basterebbe dare uno sguardo alle telecamere del negozio che hanno ripreso tutto. Trovo inaccettabile una cosa del genere. Capisco che è dura lavorare per un’intera giornata con la mascherina, ma sicuramente non è questo il modo giusto. Mi preme invece sottolineare l’attenzione che hanno alle casse e al reparto macelleria dove da quando è iniziata questa emergenza non ho mai visto un solo dipendente con la mascherina nemmeno abbassata. E’ così che si fa, nel rispetto della loro salute e di quella dei clienti. (Monica S.)