POZZUOLI – Un incendio è divampato questa sera all’interno del circolo nautico “La Pietra”, nella zona di via Napoli. Le fiamme hanno completamente distrutto gran parte della struttura in legno realizzata a ridosso del mare. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, che stanno domando le fiamme, e gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli. Al momento sono ignote le cause che hanno provocato il rogo. Traffico in tilt tra via Napoli e La Pietra, dove l’area è stata interdetta momentaneamente per motivi di sicurezza. (Seguiranno aggiornamenti)