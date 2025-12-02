POZZUOLI/ In fiamme carrozzina elettrica, incendio distrugge casa: morta 61enne, grave il marito. Feriti anche due vigili del fuoco – LE FOTO

POZZUOLI – C’è il surriscaldamento di un’apparecchiatura elettrica in tensione alla base dell’incendio che ha provocato la morte della 61enne Rosa Schiano. L’attenzione, in particolare, è puntata sulla batteria della carrozzina utilizzata dal marito della donna, il 63enne Silvio Lisuzzo, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per fratture e ferite riportate sul corpo e per aver inalato monossido di carbonio. La scintilla che avrebbe provocato l’incendio, che in pochi minuti ha devastato la casa della coppia al secondo piano di una palazzina popolare del lotto 16 di Monterusciello, sarebbe partita proprio dal dispositivo utilizzato dall’uomo per deambulare. Ipotesi al vaglio degli inquirenti che non escludono, tra i dispositivi in carica ieri pomeriggio, anche la presenza di una stufa elettrica. Le indagini sono affidate dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Raffaele Esposito.

LA TRAGEDIA – Secondo quanto ricostruito Maria Rosaria e il marito in un primo momento non si sarebbero accorti dell’incendio, divampato all’ingresso dell’abitazione. I due si trovavano in due stanze diverse e, una volta resisi conto, avrebbero tentato di scappare trovandosi davanti un muro di fuoco e fiamme che ha impedito loro di raggiungere l’uscita. La 61enne è stata trovata morta dai primi soccorritori giunti sul posto: fatale per lei sarebbe stato un un arresto cardiocircolatorio per inalazione di fumi tossici. Il marito, Silvio Lisuzzo, invece, era in un’altra stanza. Durante le concitate fasi di salvataggio anche due vigili del fuoco sono rimasti feriti in seguito al cedimento di una parte del solaio.

IL QUARTIERE – L’incendio ha distrutto interamente l’abitazione e provocato danni all’intera palazzina che per motivi di sicurezza è stata evacuata. Undici famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Sul posto in serata è giunto anche il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. «È un tragedia che ha colpito intera comunità – ha commentato il primo cittadino – esprimo il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione ai figli e ai familiari della concittadina deceduta e siamo pronti a fornire loro il nostro sostegno per qualsiasi necessità».

LE FOTO