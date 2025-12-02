Tragedia a Pozzuoli: anziana morta carbonizzata in casa, grave il marito

POZZUOLI – Tragedia nel quartiere di Monterusciello dove una donna è morta in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione. Grave il marito, ricoverato in codice rosso all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli a causa di gravi ustioni riportate su tutto il corpo. Secondo quanto ricostruito l’incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito causato da un malfunzionamento di una stufa elettrica. La tragedia è avvenuta in una casa popolare al lotto 16, in via Salvatore di Giacomo. Sul posto ci sono polizia, carabinieri e vigili del fuoco.

*seguiranno aggiornamenti