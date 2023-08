POZZUOLI/ In coma dopo l’incidente: ore di apprensione per un 17enne e un 31enne

POZZUOLI – Sono ore di attesa e di apprensione per le sorti dei due giovani rimasti feriti ieri negli incidenti stradali avvenuti in via Fasano e nei 600 alloggi di Monterusciello. Si tratta di un 17enne e di un 31enne che in queste ore stanno combattendo tra la vita e la morte in un letto di ospedale. Il primo ha avuto la peggio in uno scontro tra una Smart e lo scooter sul quale viaggiava insieme a un amico, avvenuto nel quartiere di Monterusciello. Il 17enne attualmente è ricoverato presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie”: le sue condizioni sono serie, il minore attualmente si trova in coma farmacologico, costantemente monitorato in un letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale. Sta meglio invece il conducente dello scooter, un altro giovane del quartiere le cui condizioni non sono ritenute preoccupanti. Da ieri sera una folla di parenti e amici sta vegliando all’esterno del nosocomio in attesa che le condizioni del 17enne migliorino. Secondo una ricostruzione fornita da alcuni testimoni alla guida dell’auto vi sarebbe stata una donna (e non un giovane come si è detto in un primo momento) la quale non avrebbe la patente di guida.

L’ATTESA – Apprensione anche per le sorti dell’altro ferito grave, un 31enne di Monterusciello che ieri mattina è rimasto coinvolto in un altro scontro auto-moto avvenuto sulle strade puteolane. Il giovane era alla guida di uno scooter quando ha impattato contro un’auto C-Max nei pressi dell’ingresso dell’ex Sofer. Nello schianto ha riportato una emorragia cerebrale. Attualmente si trova anch’egli al Santa Maria delle Grazie in prognosi riservata.