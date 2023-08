POZZUOLI/ Il parcheggio del Molo Caligoliano diventa privato: costerà fino a 3 euro all’ora

POZZUOLI – La Giunta guidata dal sindaco Manzoni ha deliberato venerdì la completa privatizzazione del parcheggio pubblico “Molo Caligoliano”. Il luogo dove oggi le auto possono sostare gratuitamente per due ore diventerà a pagamento, con un affidamento che durerà fino al 2032. «L’esternalizzazione – si legge da una nota del movimento Pozzuoli ORA – è una scelta sbagliata su un piano di principio quanto su quello pratico. È completamente estranea ad un minimo di pianificazione della viabilità e della sosta. Ha come oggetto un’area che dovrebbe, in un futuro si spera non troppo remoto, far parte dell’area del porto turistico. L’affidamento ad un privato significherà, di fatto, sosta senza limitazioni orarie, se non per la chiusura del parcheggio. Tale possibilità – continua la nota di Pozzuoli ORA – cancellerà di botto il principio della rotazione della sosta che serve come il pane alle attività del centro e farà del Molo Caligoliano un’ottima opportunità per bagnanti giornalieri per le isole. Un danno per avventori del nostro centro, per i residenti e per i commercianti».

LE CRITICITA’ – A fronte di questa decisione dell’amministrazione Manzoni, il movimento Pozzuoli ORA rimarca la sua netta differenza con un’idea diametralmente opposta: quella di mantenere il parcheggio di proprietà comunale. «L’alternativa – continua la nota del movimento – è un investimento per l’automazione del parcheggio che consenta al Comune di mantenere la possibilità di scelta, di differenziare ed ampliare le fasce orarie, di mantenere la sosta gratuita breve e apportare modifiche, in un’ottica di pianificazione generale, per rispondere alle esigenze di tutti gli attori che animano il centro. Tra l’altro – conclude la nota di Pozzuoli ORA – la maggior parte delle città di mare stanno mettendo in campo un’inversione di tendenza, tenendosi per sé i parcheggi in modo da poter rilevare economia e mantenerne la proprietà per venire incontro alle esigenze dei cittadini».