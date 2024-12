POZZUOLI/ In arrivo dieci Daspo per i giovani che scavalcarono all’aperitivo della vigilia

POZZUOLI – Dieci Daspo urbani in arrivo per altrettanti giovani che durante gli aperitivi della vigilia di Natale scavalcarono le transenne per accedere alla Darsena. La misura arriva dopo la richiesta inoltrata al Questore dal dirigente del commissariato di Polizia di Pozzuoli, il vicequestore Raffaele Esposito, dopo il “S’Move Festival” del 24 dicembre. I dieci sono tutti giovani di età compresa tra i 22 e i 35 anni, puteolani e dell’hinterland flegreo.

I DASPO – In quell’occasione, nel primo pomeriggio del 24 dicembre, i dieci giovani tentarono di entrare nella “zona rossa”, compresa tra il Tunnel Tranvai e l’ingresso al molo Caligoliano, nonostante questa avesse raggiunto il limite massimo della capienza che è pari a 5mila unità. Resisi responsabili di tentativi di scavalcamento dopo la chiusura degli accessi da parte delle forze dell’ordine, i dieci giovani sono stati fermati, identificati e denunciati dalla polizia. Secondo i dati diffusi dal Commissariato di Pozzuoli, circa 20mila persone hanno partecipato all’evento della vigilia di Natale che sarà bissato nella giornata di domani.