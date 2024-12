Successo Azzurro Pozzuoli: 2mila persone per l’Aperifish al mercato del pesce – LE FOTO

POZZUOLI – Con il gran finale dell’Aperifish, il momento conviviale tenutosi al mercato ittico all’ingrosso “Palazzo del Mare” e che ha visto la straordinaria partecipazione di circa duemila persone, si è chiusa la seconda edizione di Azzurro Pozzuoli, dedicata al pesce azzurro nelle sue articolazioni del commercio e della ristorazione. La kermesse, articolata in più giornate, ha offerto un ricco programma di degustazioni, incontri culturali, showcooking e intrattenimento, riscuotendo un grande successo e rafforzando l’attenzione verso una delle eccellenze del territorio. Accolto con successo anche Azzurro Pozzuoli 4 family, i laboratori ludico-didattici per bambini e famiglie a cura di AgriCulturaLab in collaborazione con Masseria Sardo. La partecipazione entusiasta delle famiglie e i vari momenti di apprendimento e divertimento hanno reso questa iniziativa un’esperienza unica, capace di unire gioco, cultura e natura in modo coinvolgente. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati raggiunti: “Questo evento si è svolto dopo un periodo di grande stress per la nostra comunità legato alla sismicità del nostro territorio. Nonostante ciò, la seconda edizione di Azzurro Pozzuoli ha confermato come questo progetto abbia un’enorme potenzialità di crescita. Andremo avanti con convinzione nei prossimi anni, continuando a valorizzare il pesce azzurro, simbolo delle nostre tradizioni e risorsa unica del nostro mare.”

MARCHIO POZZUOLI – Per l’assessore alle attività produttive, al commercio e allo sviluppo economico, Titti Zazzaro, “Basta leggere i numeri per affermare che anche questa seconda edizione di Azzurro Pozzuoli è stata un successo. Ma il segnale più importante è arrivato dalla tipologia di partecipanti ai nostri eventi. Ad esempio tra le quasi 2mila persone che hanno partecipato all’aperifish, molte provenivano da Napoli e da altre città della Campania, segno che il marchio Pozzuoli viaggia oltre i confini Flegrei portando con sé l’etichetta di qualità e unicità. Quest’anno inoltre è stata introdotta Azzurrina, il premio che è andato al miglior piatto cucinato con pesce azzurro e che ha coinvolto una giuria popolare. Il premio Azzurro Pozzuoli, invece, è stato determinato da una giuria di esperti di enogastronomia, a conferma che il festival del pescato è di tutti e coinvolge tutti. Adesso non ci resta che iniziare a lavorare per Azzurro Pozzuoli Estate che, vi assicuro, sarà un evento unico nel suo genere.”

I PARTECIPANTI – I ristoratori che hanno partecipato all’aperifish sono stati: Picea, White Chill Out, Pisani, Anticus, Quanto Basta, Colmare, Campi Flegrei Box, Tribus, Bob e Claire, Brusco, Blamangieri, Masseria Sardo, Don Antonio, Abbasc’ o mar, Liquid, Bobò, La Cucina Degli Amici, Spazio Lucrino, Brontolone, Villa Gitana, A’ mediterranea, Dejavù. Tra questi, il ristorante Quanto Basta si è aggiudicato, con il voto della giuria popolare, il premio “Azzurrina”. Una giuria di esperti composta da chef, giornalisti ed influencer ha invece indicato i ristoranti Quanto Basta e Tribus, ex aequo, come vincitori della targa “Azzurro Pozzuoli”. Si ringraziano: il Comune di Pozzuoli per il patrocinio e il contributo; Città del Vino e GAL Parthenope per il patrocinio; Malazè, AIS Campania, Consorzio di Tutela dei vini Campi Flegrei e Ischia per la collaborazione.