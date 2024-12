POZZUOLI/ L’asso del Napoli Stanislav Lobotka ospite al White Chill Out di via Napoli

POZZUOLI – È lunga la schiera di calciatori ormai ospiti del White Chill Out di via Napoli, rinomato ristorante tra i migliori in Campania. Dopo mister Antonio Conte e il suo staff, questo pomeriggio è toccato a Stanislav Lobotka provare le delizie di casa White. Antipasti, crudi e i piatti top della cucina di mare preparati con i prodotti migliori e offerti dal patron Nicola Scamardella. Il forte centrocampista azzurro ha trascorso un pomeriggio nel privé del locale che affaccia sul lungomare Sandro Pertini e sul meraviglioso golfo di Pozzuoli.