POZZUOLI/ Il sindaco Manzoni tra la gente rassicura «State tranquilli. Edifici sicuri e domani scuole aperte»

POZZUOLI – «La gente può stare tranquilla. Stiamo effettuando verifiche su tutto il territorio con le squadre di tecnici e con la Polizia Municipale e non stanno emergendo particolari criticità. Sono in stretto contatto con i vertici della Protezione Civile nazionale e regionale e con l’INGV. Sono state due scosse che sono state percepite in maniera forte oltre la magnitudo. Comunque tengo ancora a rassicurare tutti sulla stabilità e l’affidabilità delle nostre strutture che sono sicure, ragion per cui anche le scuole domani saranno regolarmente aperte». E’ il messaggio che attraverso Cronaca Flegrea il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha voluto lanciare alla popolazione preoccupata per le due scosse di magnitudo 3.1 e 3.7 che questa mattina hanno scosso la città e l’area flegrea.