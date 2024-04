POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di scosse a Pozzuoli. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato, a partire dalle ore 9.35 (ora locale), 75 scosse in un arco temporale di cinque ore. La magnitudo massima è stata di 3.7 ± 0.3 registrata questa mattina alle ore 9:44. Delle 75 scosse si rilevano in particolare tredici di magnitudo superiore a magnitudo 1.2. Lo sciame è ancora in corso.