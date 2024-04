Scosse a Pozzuoli, il presidente del consiglio di Bacoli fa ironia «Non è un abbattimento». Indignazione su Facebook

BACOLI – Per un attimo Mauro Cucco ha dimenticato di essere il presidente del consiglio comunale di Bacoli e sui social questa mattina ha ironizzato sulle scosse che hanno spaventato la popolazione. «Non è un abbattimento, ma una scossa» recita così il post che il delfino del sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha scritto sulla propria pagina Facebook suscitando l’indignazione degli utenti. Il riferimento è alla recente approvazione del PUC da parte dell’amministrazione comunale che – secondo quanto denunciato dall’opposizione – prevede diversi abbattimenti. Poco dopo lo stesso Cucco ha rimosso il post.

LE SCUSE – Poco dopo sono arrivate le scuse «Non ho alcun problema ad ammettere che un post pubblicato in precedenza (e che ho rimosso) poteva essere considerato inopportuno. Nessun problema. Si chiama onestà. La mia. – ha scritto Cucco – La stessa che mi costringe, in maniera esasperata, a tranquillizzare i miei vicini di casa sul mancato abbattimento delle palazzine di Baia in cui vivo. Questo non è normale. Riportate pure questo.»