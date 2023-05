POZZUOLI/ Il ricordo: «Ciao Maresciallo Franzese, hai lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi»

POZZUOLI – «La città di Pozzuoli perde il Maresciallo dei vigili urbani Gennaro Franzese, ma tutti noi abbiamo perso un padre, un fratello, uno zio, un cugino, un collega, un amico. La tua improvvisa scomparsa ci ha lasciati increduli e distrutti. Lasci un grande vuoto dentro tutti noi perché eri una persona rara, speciale, pura ed è stato un onore conoscerti. Dovrebbero esistere più persone come te e vivere in eterno. Eri una persona leale, fedele, buona, onesta, saggia, umile, genuina, dolce, sensibile, gentile ed altruista, come ormai non ne esistono quasi più. Un grande uomo sia dal punto di vista lavorativo che umano, degno della stima e dell’affetto di tutti. Hai lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi e ricorderemo sempre la persona meravigliosa che eri nonché il tuo sorriso allegro. Questo è solo un arrivederci ed un giorno torneremo a ridere insieme.» La famiglia Spano