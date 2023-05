I LETTORI SEGNALANO/ «A Pozzuoli c’è una strada buia e piena di voragini ma nessuno interviene»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, vorrei denunciare lo stato di degrado di Vecchia Campana e di Cavalcavia I Direttissima, per intenderci la strada che tramite il sottopasso sbuca nel Rione Artiaco. C’è una foresta di erbacce, l’asfalto è pieno di voragini e una mancanza assoluta di pubblica illuminazione. Purtroppo mi trovo costretta a farlo perché nonostante le mie ripetute segnalazioni al sindaco (con tutti i mezzi possibili: mail, WhatsApp, facebook ecc) non sono stata minimamente calcolata, neanche una risposta per educazione. Spero che attraverso il vostro giornale riesca ad ottenere almeno una di queste cose».