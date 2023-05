QUARTO/ Salvata dal 118 un’anziana in arresto cardiaco

QUARTO – Due arresti cardiaci sventati dal personale del 118 in dieci giorni. Questo il bilancio dell’Asl Napoli 2 Nord: soccorsi un uomo di 40 di Casalnuovo il 9 maggio e ieri un’anziana di 83 anni residente a Quarto. «L’esito degli interventi, preceduti da “istruzioni pre arrivo” (IPA) indicate telefonicamente dagli infermieri 118 della Centrale Operativa e seguiti dalle manovre di rianimazione e dall’intervento delle squadre territoriali del 118 , è stato per entrambi gli episodi fausto con ripresa di attività cardiaca valida che ha consentito la sopravvivenza ed il ricovero ospedaliero», rende noto l’Azienda Sanitaria.

IL SALVATAGGIO – A mettere in salvo l’anziana quartese è stata l’ambulanza del 118 di “Quarto India”, allertata dalla centrale operativa di Pozzuoli per un codice giallo. La paziente, cardiopatica, aveva riferito telefonicamente all’operatore di centrale di avere dolore toracico irradiato al braccio sinistro e di essere portatrice di pace maker. L’equipaggio, giunto sul posto, ha trovato la paziente pallida e sofferente; durante la rilevazione dei parametri la donna è andata in arresto cardiaco. Immediatamente sono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il defibrillatore – così come racconta l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” – ha erogato per ben 3 volte la scarica e la paziente ha ripreso a respirare. L’anziana è stata poi trasportata in codice rosso all’ospedale di Pozzuoli.