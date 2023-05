Lo scrittore Maurizio De Giovanni a Bacoli per presentare il suo ultimo romanzo “Sorelle”

BACOLI – Maurizio De Giovanni arriva a Bacoli. Il noto scrittore e sceneggiatore presenterà oggi il suo ultimo romanzo giallo dal titolo “Sorelle – Una storia di Sara”, che rientra nella saga di libri dedicati al suo ultimo personaggio, l’ex agente segreto Sara Morozzi, detta “Mora”. Una indagine che non avrebbe mai voluto condurre, poiché la sua amica, collega e, soprattutto, sorella Teresa Pandolfi (la Bionda nel romanzo) è stata rapita. Solo Sara può indovinare la pista giusta per salvarla, quella a cui arriverebbe, in uno slancio dell’anima, soltanto una sorella. Lo racconta Maurizio De Giovanni in Sorelle, il sesto capitolo delle storie di Sara, in libreria a partire dal 16 maggio per Rizzoli, nella collana Nero. La presentazione del libro avverrà a Bacoli, presso la Sala Ostrichina del Complesso Vanvitelliano del Fusaro, oggi alle 18. Interverrà l’autore Maurizio De Giovanni, in compagnia del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione e del giornalista Rosario Pastore. Modera il Presidente del Consiglio Comunale, Mauro Cucco. Dopo le indagini del Commissario Ricciardi, quelle condotte dall’ispettore Giuseppe Lojacono ne I Bastardi di Pizzofalcone e le dinamiche vissute dall’assistente sociale Mina Settembre, tutti protagonisti in tv con le fortunatissime e riuscitissime fiction televisive prodotte dalla Rai, l’autore bestseller presenterà il nuovo romanzo non solo a Napoli e Bacoli, ma anche sabato 20 maggio presso il Salone del libro di Torino, con le letture di Teresa Saponangelo e Simona Cavallari e le musiche di Gigi De Rienzo e Marco Zurzolo. Apparsa per la prima volta nel 2018 in formato racconto nel volume Sbirre (con le «colleghe» create da Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo), Sara Morozzi, ex agente di Polizia in pensione, già in forze a una speciale Unità dei Servizi che si occupa di attività di controllo, intercettazione e raccolta di informazioni; professionista formidabile nella comprensione del linguaggio del corpo, della mimica facciale, della gestualità. È una figura che per indole fa di tutto per passare inosservata ma che nel panorama della letteratura noir si è guadagnata negli anni il favore dei lettori.

LA SINOSSI DEL LIBRO – La nuova indagine di Sara, la donna invisibile che ha la dote di saper leggere le labbra e il linguaggio del corpo e sa nascondersi fra la gente, è una corsa forsennata contro il tempo. Teresa ha esagerato. Questo pensa chi l’ha rapita. La sfacciata, attraente Bionda deve essere messa a tacere. Prima di farla fuori, però, serve la certezza che non abbia lasciato prove compromettenti per il loro sistema di potere. Diverse come il giorno e la notte, Sara e Teresa hanno un legame profondo e dal giorno in cui l’amica non le risponde a un messaggio, Mora ha capito: la Bionda è in pericolo di vita e lei è disposta a qualsiasi cosa per salvarla aiutata da Viola, Pardo e persino Boris, il colossale Bovaro del Bernese. Al suo fianco la risorsa più preziosa, l’ex agente Andrea Catapano che con Bionda e Mora ha condiviso gli anni migliori. Per capire se esistono delle prove, unica merce di scambio per la liberazione di Teresa, Sara dovrà scavare in tutto ciò che sa di lei. Tornare alle indagini di ieri, collegarle a quelle di oggi. Ma dovrà soprattutto aprire lo scrigno dei ricordi, anche quelli all’apparenza insignificanti, che ognuno di noi tiene in fondo al cuore.

MAURIZIO DE GIOVANNI – Nato nel 1958 a Napoli, è autore della fortunata serie di romanzi con protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta, su cui è incentrato un ciclo di romanzi, tutti pubblicati da Einaudi, che comprende finora: Il senso del dolore (2007), La condanna del sangue (2008), Il posto di ognuno (2009), Il giorno dei morti (2010), Per mano mia (Einaudi, 2011), Vipera (2012, Premio Viareggio, Premio Camaiore), Anime di vetro (2015) Serenata senza nome (2016), Rondini d’inverno (2017) e Il purgatorio dell’angelo (2018). Insieme a Sergio Brancato ha pubblicato due graphic novel sulle inagini del commissario Ricciardi: Il senso del dolore. Le stagioni del commissario Ricciardi (Sergio Bonelli 2017) e La condanna del sangue. Le stagioni del commissario Ricciardi (Sergio Bonelli 2018). È anche autore di: Storie azzurre (Cento Autori, 2010), una raccolta di quattro racconti lunghi dedicati al Napoli, la sua squadra del cuore; Il metodo del Coccodrillo (Mondadori, 2012, Einaudi 2016; Premio Scerbanenco). Con I bastardi di Pizzofalcone (Einaudi 2013) ha inaugurato un nuovo ciclo contemporaneo, sempre pubblicato da Einaudi, continuato con Buio per i Bastardi di Pizzofalcone (2013), Gelo per i bastardi di Pizzofalcone (2014), Cuccioli per i bastardi di Pizzofalcone (2015), Pane per i bastardi di Pizzofalcone (2016), Souvenir per i bastardi di Pizzofalcone (2017) che vede protagonista la squadra investigativa di un commissariato partenopeo. Il suo racconto Un giorno di Settembre a Natale è incluso nella raccolta Regalo di Natale edita da Sellerio nel 2013. È uscita nel 2014 un’altra raccolta di racconti gialli dal titolo Giochi criminali dove il suo testo Febbre appare accanto a quelli di De Cataldo, De Silva e Lucarelli. Inoltre, il suo racconto Un telegramma da settembre è incluso nell’antologia Sellerio La scuola in giallo, del 2014. Nel 2015 pubblica Il resto della settimana (Rizzoli)e Skira Una domenica con il commissario Ricciardi (Skira). Nel 2017 partecipa con un suo contributo alla raccolta di saggi Attenti al Sud, edito da Piemme, e con Rizzoli pubblica I Guardiani. Del 2018 sono Sara al tramonto (Rizzoli) e Sbirre (Rizzoli), scritto in collaborazione con Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo. Nel 2019 pubblica per Sellerio Dodici rose a Settembre. Tra le altre pubblicazioni si ricordano: Una lettera per Sara (Rizzoli, 2020), Troppo freddo per settembre (Einaudi, 2020), Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi, 2020), Gli occhi di Sara (Rizzoli, 2021), Una Sirena a Settembre (Einaudi, 2021) e L’equazione del cuore (Mondadori, 2022).