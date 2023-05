POZZUOLI/ “Creo Kitchens” a Monterusciello: festa per l’apertura del prestigioso marchio by Nuova Fenigi – LE FOTO

POZZUOLI – E’ stata una festa l’apertura a Monterusciello del primo punto vendita “Creo Kitchens”, brand di cucine classiche e moderne del Gruppo LUBE. Lo store si trova presso “Nuova Fenigi Arredamenti”, nei locali in via Salvatore Di Giacomo 38B. In tanti hanno partecipato all’evento, che ha dato il via anche all’offerta inaugurazione: per tutti acquirenti, infatti, ci saranno in regalo una lavastoviglie o un’asciugatrice Hotpoint Ariston. Inoltre fino a fine maggio ci sarà la possibilità di acquistare fino a metà cucina in omaggio.

I CONTATTI – Nuova Fenigi ha l’esclusiva del marchio “Creo Kitchens” a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. E’ anche online all’indirizzo: www.creostoremonteruscello.it e su Facebook. Per contatti: 081/5243059.