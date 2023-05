I LETTORI SEGNALANO/ «A Monterusciello c’è una strada piena di buche e con la barriera guardrail distrutta da anni»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Vorrei segnalare che a Monterusciello, in via Conocchiella, precisamente subito dopo il ponte cavalcavia gestito da ANAS, la barriera guardrail è ormai distrutta da anni. Ho inviato pec ad ANAS, all’ufficio Lavori pubblici del Comune di Pozzuoli, ma mai nessun intervento è stato effettuato. Diciamo che non si corre il rischio che si possa cadere sotto dove c’è la SS7 talmente dalla vegetazione che ANAS o il Comune fanno crescere. Ma io dico una bella pulizia e una sistemata al guardrail che dovrebbe servire a protezione (adesso è anche più pericoloso perché essendo distrutto si rischia pure di farci male) non si possono fare? Come risposta a tutto ciò, il nulla: amministrazioni assenti, non pervenute. Segnalo inoltre che da circa un mese e mezzo la TIM (ditta appaltata) ha terminato i lavori di scavo e posizionamento cavi in fibra, ma anche in questo caso – come potete vedere dalle foto – ha lasciato la strada distrutta dove a causa delle piogge si sono create delle buche belle grosse, ma io non capisco dove viviamo, ci trattano come animali. Scrivo a Codesta redazione in quanto credo sia presa molto in considerazione. Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti».