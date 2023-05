Campagna “Io non Rischio – Protezione Civile”: gazebo informativi nei comuni della zona rossa flegrea

BACOLI – Tornano a maggio le giornate nazionali dedicate alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Protezione Civile Nazionale “Io non rischio” (www.iononrischio.protezionecivile.it). Sabato 20 e domenica 21 maggio oltre 40 piazze in 13 regioni d’Italia si trasformeranno ancora una volta in un punto di incontro tra volontariato locale e cittadini, per accrescere la consapevolezza sui rischi che insistono sul territorio e approfondire le conoscenze sui buoni comportamenti da mettere in pratica per ridurne gli effetti. Per la prima volta nella sua storia, la campagna di comunicazione si prepara a un “doppio appuntamento” nazionale. Il weekend di maggio va infatti ad aggiungersi a quello consueto, previsto nel mese di ottobre, e prevede la realizzazione di piazze completamente dedicate ai rischi vulcanico e incendi boschivi. I gazebo che tratteranno il tema del rischio vulcanico saranno in tutto 15: 4 in Sicilia e 11 in Campania.

L’INIZIATIVA – In Campania, i gazebo Io non rischio saranno allestiti in tutti i comuni della zona rossa flegrea, luoghi particolarmente importanti ai fini della pianificazione di protezione civile: Pozzuoli, Bacoli, Marano, Quarto, Giugliano, Monte di Procida, a cui si aggiunge Napoli, dove saranno allestite 3 piazze nell’area occidentale del Comune. Qui i comunicatori Io non rischio parleranno di prevenzione e dei comportamenti da adottare nelle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme che precedono un’eventuale eruzione. Anche in queste piazze, oltre ai materiali informativi, sarà disponibile la linea del tempo e un roll up per approfondire queste tematiche anche in lingua inglese. Con la stagione più calda, purtroppo, è previsto il picco degli incendi boschivi: per questo maggio è il momento ideale per informarsi. Nelle 27 piazze dedicate a questo rischio, le organizzazioni di volontariato metteranno a disposizione di tutti materiali informativi e la linea del tempo per ricordare alcuni eventi passati. Fondamentale per la riuscita delle piazze Io non rischio è l’impegno dei volontari. Saranno circa cinquanta le associazioni coinvolte, tra organizzazioni di volontariato di protezione civile nazionali e locali e gruppi comunali. I volontari, già impegnati in precedenza sugli altri rischi che compongono la campagna, potranno contare su una formazione specifica sui rischi vulcanico e incendi boschivi, realizzata in collaborazione con la comunità scientifica e le regioni, per condividere al meglio con i cittadini le buone pratiche di protezione civile. A Bacoli i gazebo informativi della campagna “Io non rischio” sono distribuiti così: sabato 20 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 in Via Lungolago, e domenica 21 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 in Piazza G. Rossini (Fusaro).