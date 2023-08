POZZUOLI/ Il racconto: «Uomini con passamontagna in pieno giorno a Monterusciello, ho avuto paura»

POZZUOLI – Uomini incappucciati in azione in pieno giorno a Monterusciello, nella zona delle cooperative. A raccontare l’episodio è G., un nostro lettore, che si è imbattuto nella banda che, con ogni probabilità, stava tentando di mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione o di un giardino in via Buzzati.

IL RACCONTO – «Ciao Gennaro. Verso le 16:30 ho visto dei ladri in via Buzzati, la stradina dove sta la scuola Montessori. Erano incappucciati, entravano in macchina e andavano via. Volevano entrare penso nel giardino, oppure volevano aprire quel cancello grigio che penso ci sia una macchina dentro. Io non ho capito se sono riusciti ad entrare e a portare via qualcosa o se qualcuno dai piani superiori li ha visti ho visto 2 di loro che dal marciapiede tornavano in auto incappucciati. La macchina di questa banda era di colore beige, una monovolume nuovissima, Audi o Peugeot potrebbe essere. Io son passato con la macchina, in strada non c’era nessuno. Uno di loro mi ha pure fissato, avevano i passamontagna e ho avuto molta paura. E’ stata una cosa esagerata, è avvenuto tutto in pieno giorno. Ovviamente ora ne approfittano perché la gente è in ferie».