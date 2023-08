POZZUOLI/ Cibo nei lidi, Caso e il M5S rilanciano «Tristi e sterili polemiche dell’assessore Bandiera»

POZZUOLI – «Tristi e sterili le polemiche dell’Assessore, per noi conta il risultato» Non si attenua la polemica dopo la diffida del comune ai concessionari degli stabilimenti balneari. Questa mattina l’assessore al Demanio Giacomo Bandiera aveva sottolineato che l’iniziativa della diffida era nata da una precisa volontà da parte dell’amministrazione Manzoni, allontanando ogni tentativo di “accaparrarsi” i meriti da parte del deputato Antonio Caso e del M5S che venerdì avevano inviato una nota al sindaco e all’assessore per invitarli a porre in essere un’azione concreta.

LA RISPOSTA – «Quello che conta per noi – fanno sapere Caso e il Movimento 5 Stelle di Pozzuoli – è porre fine a delle ingiustizie e consentire ai cittadini di poter accedere ai lidi senza subire inaccettabili controlli su borse, cibi e bevande. Ringraziamo, innanzitutto, la testata “Cronaca Flegrea” per aver denunciato la problematica, che abbiamo subito “fatto nostra”, visto che portiamo avanti queste battaglie sul diritto al mare da diversi anni, con segnalazioni, esposti, mozioni, petizioni, ordini del giorno, ecc..

Ci rattristano molto le dichiarazioni dell’Assessorato guidato da Giacomo Bandiera, che vuole in qualche modo sottolineare la “primogenitura” dell’azione non legandola alla nostra richiesta.

Troviamo alquanto inutile polemizzare sulla tempistica e sull’iter procedurale del provvedimento. Volessimo farlo, ricorderemmo che abbiamo inviato alle 16:02 una richiesta di intervento al Sindaco a cui è seguita, alle 18:11, l’emissione della diffida ai balneari. Sarà stata una coincidenza? Per noi va bene così, l’importante è che si sia ottenuto il risultato per i cittadini, su cui chiediamo all’Assessore di vigilare, così come su tutti gli altri abusi ed irregolarità ancora presenti sulle nostre spiagge, come relazionato nel recentissimo esposto del Coordinamento Flegreo Mare Libero». Una telenovela estiva che promette nuovi colpi di scena.