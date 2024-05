POZZUOLI/ Raffica di multe alle auto di docenti e personale del Pitagora «Pronti a fermare le lezioni»

POZZUOLI – Docenti e personale dell’istituto Pitagora da una parte, vigili e amministrazione comunale dell’altra. È scontro a Pozzuoli dopo la raffica di multe elevate dalla polizia municipale all’esterno della scuola, nel rione Toiano. Numerose auto sono state sanzionate per “divieto di sosta”, in quanto parcheggiate nei pressi delle vicine abitazioni popolari. «Dove dobbiamo parcheggiare? All’interno lo spazio è esiguo e per motivi di sicurezza l’area deve essere libera» rivendicano dalla scuola. Scene di sosta selvaggia sono presenti all’esterno e nei pressi di molti istituti scolastici della città di Pozzuoli, a partire da via Modigliani (Annecchino-Rodari e De Amicis-Diaz) dove ogni giorno è caos totale con aut che vengono parcheggiate anche davanti ai cancelli dei parchi privati.

LA PROTESTA – Dopo le multe la dirigenza scolastica ha avuto un incontro con l’amministrazione comunale che non ha sortito gli effetti desiderati. «Le regole si rispettano e le auto in divieto di sosta vanno sanzionate» è stata – in sintesi – la risposta recapitata. Intanto insegnanti e personale scolastico sono pronti a restare a casa e a fermare le lezioni se non si troverà una soluzione ragionevole.