POZZUOLI/ «Il passaggio a livello di via Vallone Mandria va aperto perché è importante via di fuga»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Volevo semplicemente ringraziare le autorità per essere intervenute tempestivamente sulla questione delle vie di fuga in località via Vallone Mandria, Piazzale della Vittoria, mi riferisco al precedente articolo da me inviato e da voi pubblicato, questo prima dell’episodio del 20 maggio. Nonostante il tragico episodio, dove proprio alcuni residenti hanno dovuto celermente fuggire con l’intervento dei figli prontamente occorsi in loco i quali hanno dovuto aimé percorrere quella famosa strada detta “discesa del Lopez” per mettere in salvo i propri cari, con il rischio di beccare in testa i cornicioni e calcinacci dei palazzi adiacenti. Con questo si invitavano, nel precedente articolo, le autorità ad aprire il passaggio a livello creando temporaneamente una via di fuga. Purtroppo, questo piccolo accorgimento non è stato ascoltato, evidentemente le nostre autorità sono troppo impegnate in problemi molto più importanti che noi non possiamo capire, fino a quando non succederà una vicenda come “rigo piano” …dove poi verranno chiamati i responsabili a chiarire le varie responsabilità del caso. Concludo, anche in considerazione, che ancora non è scappato il morto, di prendere questo semplice provvedimento transitorio, aprendo il passaggio a livello come via di fuga prima che possa succedere l’irreparabile. Grazie ancora»

Volpe Francesco