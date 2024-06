POZZUOLI/ Ferisce a coltellate il fidanzato: notte di follia a Monterusciello

POZZUOLI – Accoltellato dalla fidanzata e costretto a raggiungere sanguinante, da solo in auto, il pronto soccorso. Notte di follia a Monterusciello dove un 37enne è stato aggredito nella notte da una 27enne. La coppia si trovava nell’abitazione di lei, nel quartiere di Monterusciello quando, «senza un apparente motivo», è partita l’aggressione: con due coltelli lo avrebbe ferito a una gamba, a un braccio, al fianco e all’addome. Un raptus di follia, forse causato dall’uso di alcol o di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, già in serata lei era stata notata in stato di ebbrezza all’esterno di un locale ad Arco Felice.

LA FOLLIA – In tutto quattro fendenti, che fortunatamente non hanno raggiunto gli organi vitali. Il 37enne è poi riuscito a disarmare la fidanzata e a raggiungere l’ospedale, da cui è scattata immediatamente la segnalazione ai carabinieri che hanno attivato le procedure previste per i casi di “codice rosso”. Sul posto sono intervenuti i militari del reparto radiomobile della Compagnia di Pozzuoli che hanno fermato la 27enne e recuperato e sequestrato i coltelli: a suo carico, per il momento, è scattata una denuncia a piede libero per lesioni aggravate. L’uomo è stata sottoposto alle cure dei sanitari che hanno emesso una prognosi di sette giorni: ascoltato dagli inquirenti ha raccontato le concitate fasi dell’aggressione.

IL PRECEDENTE – La coppia lo scorso anno era finita alla ribalta delle cronache per aver fatto sesso in strada. davanti a decine di automobilisti e passanti. La scena fu ripresa dai passanti con gli smartphone e per i due protagonisti scattò una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minore.